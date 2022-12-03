После освобождения украинского Юга, а значит, закономерно, и Крыма, встанет вопрос: что дальше? В более конкретном измерении говорится, в частности, о достаточно "шкурной" проблеме реституции . Первые признаки этого уже видны тем, кто умеет смотреть, свидетельством чего является статья профессора Людмилы Козловской " Война. Земля. Крым ", опубликованная в начале ноября, или рассуждения на эту тему, высказанные в прошлые дни представительницей президента в АРК Тамилой Ташевой, заявившей о перспективу выдворения российских граждан , прибывших на полуостров после 2014 года и проживающих там с нарушением процедур и разрешительных норм

И тут-то и откроются ворота в ад. Ведь реституция – это об имуществе, а значит, "квартирный вопрос". А значит, "битва за землю". Свидетельств остроты вопроса слишком – пожалуй, каждый город имеет свои счастливые и не очень истории отстаивания исторических сооружений, которым не удалось оказаться в тех районах, где стремятся жить все. И желательно "по-модному". А в Крыму еще и море – здесь, думаю, хорошим будет сравнительный пример Одессы. На этом перечень временно замкнем, поскольку сама тема относится к специализированным сферам, а что самое главное – не она определяет упорство участников дискуссий.

А определяет ее тот простой факт, что большинство украинцев сами являются потомками выселенных. Выселенных, вывезенных, раскулаченных, депортированных. Упомниться за свое им пока что препятствует посттоталитарный страх, иногда очень конкретный, ведь речь идет о неизбежном конфликте с нынешними заседателями имущества, или перспектива долголетних судебных проволочек с государством, – и все осознают, что когда маховик хотя бы выдачи компенсаций включится на полное, государство вероятно, сделает все, чтобы его затормозить, просто чтобы не утонуть в исках.

Кроме того, процесс реституции в одной стране неизбежно запустит подобный механизм у соседних. Неизбежно появятся потомки вывезенных в 1944-1946 году поляков из Западной Украины, депортированных в 1930-х годах тех же поляков - только из Винницкой области, немцев из Таврии и еще ряда меньших народов и сообществ. Если к реституции присоединится Польша, а чего бы и не присоединиться, то вопрос вывезенных поляков заставит вспомнить, что вывоз был обоюдным, потому что одновременно вывозили в УССР украинцев из Закерзонья, а также возникнет вопрос вывезенных немцев, так что неизбежно включение и Чехии и Словакии. В итоге мы можем получить эффект, когда маленький камешек сдвинет целую гигантскую лавину.

Реституция или компенсация в какой-то форме необходима, хотя бы для восстановления справедливости и ощущения того, что усилия конкретного человека имеют результат, предсказуемый и справедливый.

А между тем реституция или компенсация в какой-то форме крайне необходима. Хоть для восстановления справедливости и, принимая глубже, придание смысла событиям. Для восстановления ощущения того, что усилия конкретного человека имеют результат, предсказуемый и справедливый, что рано или поздно все становится "на круги своя". А еще, учитывая, что сейчас при поддержке союзников воюем именно против тех, кто вывозил, выселял, депортировал – это важная составляющая победы над Россией и преодоление психологических последствий московского господства.

И тут я, как потомок вывезенных и депортированных с обеих сторон, должен кое-что сказать. Родственников моей мамы выселили зимой 1945 из Любачевщины на Закерзонне. Моему покойному деду было тогда 12 лет. Родных моего отца выселили в Сибирь в 1945 году, они вернулись оттуда десять лет спустя. Семья бабки не была выселена, но, например, родную сестру прабабушки Екатерину вывезли в Сибирь в 1940 году с мужем и девятью детьми. Не вернулся никто...

Я смотрела фильм "Хайтарма" один-единственный раз. И не уверена, что когда-нибудь посмотрю еще раз. Причина проста – последняя часть с выселением. Без надежды возвратиться. Первый и единственный просмотр закончился для меня слезами прямо в зале, и только публичность места удержала от истерики.

К слову, факт депортации крымских татар я узнала одновременно с фактом вывоза моей родни еще дошкольным. Мне пришлось выслушать множество историй моих ровесников, основанных на воспоминаниях их дедушек и бабушек, и услышать немало комментариев в стиле – вот этот дом принадлежал тем и тем, а затем звучала знакомая фамилия.

Заплатить за беззаконие и грабеж должен виновник – Москва.

Если кто-то подумал, что выводом из всего написанного выше будет призыв идти за компенсациями в Киев или Варшаву, он глубоко ошибается. Потому что заплатить должна Москва. Ведь даже в Центральной Европе массовые выселения происходили не правовыми наследниками довоенных правительств, а коллаборирующими с Москвой режимами-сателлитами. Договор об "обмене населением" между УССР и ПНС подписывали – с одной стороны, "товарищи", утопившие в крови независимую УНР, а с другой – отнюдь не Делегатура Правительства, а коммунистический Польский комитет национального освобождения. И это была гибридная война с закладкой очередной мины между украинцами и поляками!

Настоящими правопреемниками и представителями суверенных государств были правительство УНР в экзили, правительство Речи Посполитой Польской в экзили, экзильные правительства балтийских стран... И подпольные движения, в том числе вооруженные, выполнявшие роль и функцию Вооруженных Сил соответствующих независимых государств, признанных этими государствами после падения СССР – Польшей, Литвой, Латвией, а теперь, хоть и с опозданием на четверть века, Украиной.

Именно коммунистические, поддерживаемые Москвой, а не народами соответствующих стран, правительства проводили выселение немцев из Польши, применяя принцип коллективной ответственности, именно коммунистическое правительство СССР еще до Второй Мировой и в ходе ее депортировало группы поляков, немцев, греков, крымских татар, чеченцев, кабардино. -балкарцев и других. Массовые вывозы за такую страшную "вину", как борьба за свободу своей страны, пришлись тогда на долю не только Украины, но и стран Балтии, Кавказа и т.д.

Вывод – Москва должна заплатить. Честно говоря, не факт, что я бы категорически возражала даже против такого чего-то, как люстрация тех, чьи предки прибыли оттуда в 1930-1940-х, а если "присланные" принадлежали к силовикам, партийным работникам и тому подобным группам, поступить с их потомками то же, что поступили их предки с предками украинцев, поляков, киримлы, белорусов, чехов, немцев и других. В общем – смотреть по ситуации. Тем более идея не нова – подпольщики поступали подобно, наказывая на горло энкаведистов и партийных и расследуя дела всех остальных – конечно, по возможности.

СССР и Россия уже совершили столько преступлений, что является абсолютно законной целью мстителей.

Да, это вне права. Но дело в том, что СССР и Россия, как его наследница, уже совершили столько преступлений, что, говоря на старом языке, она "вынута из-под прав". То есть абсолютно законной целью мстителей. Даже не суда, не права, а мстителей. Судебный процесс в таком случае нужен не им, а нам, чтобы не опуститься до их уровня. Это предохранитель для нас, а не право для них.

И, наконец, это логично, ведь сама эта война является попыткой Москвы восстановить реальность, которая позволяла россиянам вывозить и депортировать, гнать подчиненные народы на свои завоевательные войны. А для нас – и для центральноевропейских государств, которые нам сейчас помогают, – это война за сохранение отвоеванного и за доведение до конца разрушения Москвы. И Москва это понимает – доказательством чего являются угрозы Ташевой после заявления о выдворении из украинского Крыма россиян, нелегально прибывших туда после 2014 года.

Специально для Эспрессо .

Об авторе : Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в XX веке.

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