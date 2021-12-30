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Главная Культура Реставрация Гостиного двора начнется 31 декабря, - Минкульт

Реставрация Гостиного двора начнется 31 декабря, - Минкульт

30 декабря, 2021 четверг
18:55
Культура Гостиный двор

Глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что противоаварийные работы в здании Гостиного двора начнутся 31 декабря

Об этом он написал в Telegram.

"Избран исполнитель противоаварийных работ в Гостином дворе. По переговорной процедуре Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания планета строй". Уже завтра, 31 декабря, работы будут начаты", - отметил Ткаченко.

Он отметил, что общая стоимость работ составляет 33 млн 203,881 тыс. грн. Среди противоаварийных и безотлагательных консервационных работ: чистка кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий; устройство покрытия парапета, перил; расчистка внутреннего двора от строительного мусора; накрытие армированной пленкой от попадания влаги стен, перекрытий в местах демонтированных конструкций и другие.

Ткаченко отметил, что сейчас создали лендинг, посвященный Гостиному двору, который поможет следить за новостями.

"Кстати, уже на этой неделе состоялась первая учредительная встреча рабочей группы при МКИП, которая будет заниматься вопросом восстановления Гостиного двора", - добавил министр.

Справка: Гостиный двор – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично возведенный в 1809-1813 годах. При экс-президенте Викторе Януковиче его планировали перестроить под торгово-офисный центр. В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству в управление Фонда госимущества Украины. 19 мая 2021 года  Гостиному двору присвоили статус памятника культурного наследия национального значения. Затем здание было передано в управление МКИП.

  • Напомним, 17 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины приступило к проекту по восстановлению исторического памятника Киева Гостиный двор.

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