Об этом сообщает The Washington Post.

"Это недобросовестно, что республиканцы в сенате препятствуют важному положению, которое позволит министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA палаты представителей и не должно подвергаться нападкам со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", - сказал участвовавший в процессе представитель Демократической партии.

Демократы хотят, чтобы Законом о разрешении на национальную оборону министерству юстиции разрешалось передавать яхты и другие активы на миллионы долларов от российских олигархов.

Источники издания отмечают, что республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину.

Демократы говорят, что изъятие этого положения из пакета стоимостью почти 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена оказывать помощь экономике Украины. Республиканцы говорят, что это положение не было полностью проверено соответствующими комитетами.

19 октября лидер Республиканской партии палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы отказаться от помощи США Украине в следующем году, если они одержат победу в промежуточных выборах в Штатах. Фракция республиканцев ставит под сомнение, что США следует вмешиваться во внешнеполитическую деятельность.

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