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Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера палаты представителей США

11 октября, 2023 среда
20:52
Мир

Кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ

Об этом пишет CNN.

По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 - за Джима Джордана.

Несмотря на то, что Скализ победил благодаря большему количеству голосов, чтобы получить должность спикера, ему понадобится гораздо больше - а именно 217 голосов на финальном голосовании.

Пока неясно, когда полный состав палаты проведет голосование за нового спикера, но оно может состояться в следующую среду, 18 октября.

  • 30 сентября Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.
  • Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявило, что планирует голосовать в последнюю минуту перед полночью.
  • 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный сенатом и палатой представителей. Перед подписанием глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
  • 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.
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