Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера палаты представителей США

Об этом пишет CNN.

По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 - за Джима Джордана.

Несмотря на то, что Скализ победил благодаря большему количеству голосов, чтобы получить должность спикера, ему понадобится гораздо больше - а именно 217 голосов на финальном голосовании.

Пока неясно, когда полный состав палаты проведет голосование за нового спикера, но оно может состояться в следующую среду, 18 октября.