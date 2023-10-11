Республиканцы выбрали кандидата на должность спикера палаты представителей США
Кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ
Об этом пишет CNN.
По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 - за Джима Джордана.
Несмотря на то, что Скализ победил благодаря большему количеству голосов, чтобы получить должность спикера, ему понадобится гораздо больше - а именно 217 голосов на финальном голосовании.
Пока неясно, когда полный состав палаты проведет голосование за нового спикера, но оно может состояться в следующую среду, 18 октября.
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