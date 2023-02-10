Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"

Об этом сообщает канал Fox.

"Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усилится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на внешнюю войну. Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения", – заявил Гетц.

Авторы документа во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гетцом требуют от администрации Байдена прекратить военную и финансовую помощь США Украине и призывают всех участников боевых действий достичь мирного соглашения.

В резолюции перечислили, сколько ресурсов Штаты предоставили Украине с момента вторжения России. Сумма составила более 110 млрд долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи. Из них 27,4 млрд долларов пошли на помощь в сфере безопасности.

Кроме того, документ перечисляет военное оборудование, предоставленное США Украиной с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".

Авторы резолюции также утверждают, что оказывая помощь, "США нечаянно способствуют жертвам среди гражданского населения", и отмечают, что по оценкам США во время войны погибли 40 000 мирных жителей.

Конгрессмены отмечают, что нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.