Республиканцы в Конгрессе США демонстративно отказались надевать маски, спикер Пелоси назвала лидера партии "придурком"
Группа республиканцев в Палате представителей США демонстративно отказалась надевать маски в сессионном зале, несмотря на возвращение масочного режима из-за "Дельта" штамма коронавируса
Об этом сообщил в среду американское издание The Hill, передает Укринформ .
"Более полутора десятков конгрессменов от Республиканской партии демонстративно отказались выполнять требование о том, чтобы все снова одевали маски в помещениях Палаты представителей", - отмечает издание.
Это распоряжение издано главным врачом Капитолия после того, как на 2/3 территории страны восстановили обязательный масочный режим из-за высокого риска заболеваемости.
Группа конгрессменов демонстративно села в сессионном зале без защитных масок.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не скрывала раздражения из-за позиции лидера республиканцев Руководящая Маккарти, который раскритиковал требования.
"Он такой придурок (moron)", - сказала она Пелоси.
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