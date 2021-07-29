Республиканцы в Конгрессе США демонстративно отказались надевать маски, спикер Пелоси назвала лидера партии "придурком"

Об этом сообщил в среду американское издание The Hill, передает Укринформ .

"Более полутора десятков конгрессменов от Республиканской партии демонстративно отказались выполнять требование о том, чтобы все снова одевали маски в помещениях Палаты представителей", - отмечает издание.

Это распоряжение издано главным врачом Капитолия после того, как на 2/3 территории страны восстановили обязательный масочный режим из-за высокого риска заболеваемости.

Группа конгрессменов демонстративно села в сессионном зале без защитных масок.



Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не скрывала раздражения из-за позиции лидера республиканцев Руководящая Маккарти, который раскритиковал требования.



"Он такой придурок (moron)", - сказала она Пелоси.