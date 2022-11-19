Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

Он прокомментировал выборы в Конгресс США - по мнению политолога, РФ надеялась на проход трампистов с большим преимуществом.

"Все трампистские кандидаты, которых он лично назначал, отстраняя традиционных республиканцев от участия в выборах, провалились. Теперь в Республиканской партии победило ее традиционное рейгановское крыло. Очень резкие высказывания против Трампа большинства лидеров партии, включая его сторонников. Я могу сказать, что он точно уже никогда не будет номинирован Республиканской партией.Теперь республиканцы имеют небольшое, гораздо меньшее, чем они надеялись, преимущество из-за неудач Трампа, у трампистов большинство в палате и они будут атаковать президента Байдена относительно украинской позиции. Но будут атаковать за недостаточную поддержку Украины, а не так, как делали Трамп и его команда во время нынешних выборов. Этот мелкий мерзавец, его сынок, вчера обнародовал такой твит: "Украина напала на нашего союзника по НАТО - Польшу. Доколе мы будем тратить миллиарды долларов на это агрессивное государство?". Вот такая линия Трампа. Она потерпела поражение", - считает Пионтковский.

Напомним, 16 ноября стало известно, что Трамп в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.

Президент Джо Байден удовлетворен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает, что Россия ожидала с решением о сдаче Херсона до завершения выборов в США.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".

Демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.

Республиканцы побеждают демократов на выборах в Палату представителей, преодолев порог в 218 мест.