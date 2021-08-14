Республиканцы просят Байдена "отбить наступление талибов авиаударами"
Председатель меньшинства в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл вместе с другими известными деятелями Республиканской партии обратился к президенту Джозефу Байдену, чтобы тот из воздуха остановил продвижение Талибана на Кабул
Макконнелл считает, что "еще не поздно помешать талибам захватить Кабул", передает Еспресо.TV .
"Администрация (Байдена - ред.) должна действовать быстро, чтобы отразить наступление талибов авиаударами, а также предоставить критическую поддержку афганским национальным силам обороны и безопасности, которые защищают столицу", - цитирует его и остальные подписантов Fox News.
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Таким образом, настаивают они, можно предотвратить, казалось бы, неизбежное падение города (Кабула - ред.) ".
- Напомним, по состоянию на конец пятницы, 13 августа 2021 годв, под контролем талибов было второе, третье и пятое по населением города Афганистана - Кандагар, Герат и Кундуз. Дипмиссии многих стран заявляют о сокращении представительств или их полной эвакуации. В Кабуле много беженцев, бегущих под защиту светского правительства.
- Стремительное расширение зоны фактического влияния Талибана в территориальных пределах Афганистана началось после того, как 6 июля войска США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
- МИД рекомендует Украинская немедленно покинуть Афганистан .
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