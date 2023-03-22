Республиканцы призвали Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы

Об этом пишут Reuters со ссылкой на письмо-обращение законодателей к Джо Байдену.

В письме в Белый дом 4 члена Конгресса от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена послать кассетные боеприпасы в Украину, одновременно указывая на опасения администрации сделать это, будто бы такие действия могут быть расценены Россией как эскалация.

В письме Байден был подвергнут критике за "нежелание передать Украине необходимый тип и количество огневых средств дальнего радиуса действия и возможности для маневра, чтобы создать прорыв против российских сил".

Письмо подписали Джим Риш из сенатского комитета по международным отношениям, Роджер Викер, комитет по вопросам вооруженных сил, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, и Майк Роджерс, председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей.

Журналисты напомнили, что Украина просит о кассетных бомбах МК-20 для сбрасывания индивидуальных взрывчатых веществ с беспилотников, а также о 155-мм артиллерийских кассетных снарядах. Также отмечается, что кассетные боеприпасы, запрещенные более 120 странами, обычно выпускают большое количество мелких бомб, которые могут убивать без разбора на обширной территории, угрожая гражданскому населению.