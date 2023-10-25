Республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера палаты представителей

Об этом пишет CNN.

"Конгрессмен Том Эммер от Миннесоты стал последним кандидатом на должность спикера палаты представителей от республиканцев после того, как члены Республиканской партии провели многораундовое тайное голосование во вторник утром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эммер победил группу из семи других республиканцев, чтобы получить этот пост, однако еще неизвестно, наберет ли он необходимое количество голосов в Палате представителей, чтобы стать спикером.

Издание рассказывает, что Том Эммер в письме к своим коллегам, обнародованном в субботу, заявил, что желает стать спикером с целью осуществления "исторических перемен". Также отмечается, что ранее Кевин МакКарти поддержал республиканца, что дало быстрый толчок его кандидатуре.