Республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера палаты представителей
Республиканская партия США избрала нового кандидата на должность спикера палаты представителей – им стал Том Эммер
Об этом пишет CNN.
"Конгрессмен Том Эммер от Миннесоты стал последним кандидатом на должность спикера палаты представителей от республиканцев после того, как члены Республиканской партии провели многораундовое тайное голосование во вторник утром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эммер победил группу из семи других республиканцев, чтобы получить этот пост, однако еще неизвестно, наберет ли он необходимое количество голосов в Палате представителей, чтобы стать спикером.
Издание рассказывает, что Том Эммер в письме к своим коллегам, обнародованном в субботу, заявил, что желает стать спикером с целью осуществления "исторических перемен". Также отмечается, что ранее Кевин МакКарти поддержал республиканца, что дало быстрый толчок его кандидатуре.
- 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США.
- 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.
- После этого члены республиканской партии США избрали конгрессмена Джордана кандидатом в должность спикера палаты представителей.
- 18 октября Джордан вторично не набрал нужное количество голосов во время голосования за нового спикера палаты представителей США.
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