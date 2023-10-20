Республиканцы больше не будут выдвигать Джордана на должность спикера Конгресса США

Об этом сообщает The Hill .

Республиканская конференция в пятницу, 20 октября, проголосовала за то, чтобы больше не поддерживать главу судебного комитета Палаты представителей Джима Джордана в должности спикера.

Тайное голосование состоялось через несколько часов после третьего неудачного голосования Джордана в Палате представителей. С каждым последующим голосованием он терял поддержку Республиканской партии.

Несколько минут спустя Кевин Херн, глава Республиканского исследовательского комитета, объявил о собственной кандидатуре на должность спикера.

Кроме него депутат Джоди Аррингтон заявил, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на должность спикера.

Джордан был второй попыткой Республиканской партии заменить спикера. Сначала она выдвинула на эту должность лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа, но сопротивление его кандидатуре – преимущественно со стороны сторонников Джордана – заставило его снять свою кандидатуру всего через день.

В пятницу Скализе заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность спикера.

Джордан сказал своим коллегам, что "для меня было большой честью быть их спикером. Но я считал важным, чтобы мы все знали ответ на вопрос, хотят ли они, чтобы я продолжал выполнять эту роль. Поэтому мы задали им этот вопрос, и они приняли". решение".

Решение Джордана привело к хаосу в Палате представителей, даже на фоне войны в Израиле и приближении крайнего срока закрытия правительства.

Республиканские законодатели заявили, что проведут форум кандидатов в понедельник, а во вторник тайным голосованием изберут нового кандидата на должность спикера. Крайний срок для объявления кандидатуры на должность спикера – воскресенье в полдень.

"Безусловно, нужно много работать", - сказал Герн, голосовавший за Джордана во всех трех голосованиях. "Для этого нужно 217 голосов, и когда вы смотрите на то, что они сделали, вы всегда учитесь у предыдущих кандидатов, что сработало, а что не сработало. И опять же, как я уже говорил, в первую неделю, когда спикер Маккарти был отстраненный, мы должны были работать ради единства, а единство заключалось в том, что в гонке принимали участие только два кандидата".

После тайного голосования Маккарти сказал, что он озабочен тем, кто станет его преемником.

"На очень серьезной ноте, речь идет о человеке, который будет третьим в очереди на пост президента, и это самый отдаленный шаг от первого ряда до трибуны", - сказал Маккарти.

Он добавил о Скализе и Джордане: "Я надеюсь, что у нас есть другие люди для этой работы. Они оба могли бы выполнить эту работу".