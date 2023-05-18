Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести в Конгресс проект закона об импичменте Байдена
Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести в Конгресс проект закона об импичменте президенту США Джо Байдену из-за его миграционной политики
Об этом она объявила в четверг, 18 мая, передает The Hill.
Грин недовольна тем, что президент, по ее мнению, не обеспечивает соблюдение миграционного законодательства и защиту границы с Мексикой.
Она раскритиковала администрацию Байдена из-за ее плана приказать таможне и пограничной службе впускать мигрантов в США без установленной даты суда или способа их отслеживания. Согласно плану, мигранты должны зарегистрироваться с помощью программы, пока им не назначат дату явки в суд. Грин сказала, что эта политика равнозначна "задержанию и освобождению", что позволяет мигрантам быть освобожденными вместо содержания под стражей до даты их суда.
"Его политика, директивы и заявления о южной границе нарушили наши законы и уничтожили нашу страну", – сказала Грин.
"Байден откровенно нарушил свой конституционный долг, и он представляет прямую угрозу нашей национальной безопасности", - добавила республиканка.
По ее словам, это будет первый набор статей, которые она представит против Байдена.
- Ранее США усилили границу с Мексикой 1500 военными.
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