Дональд Трамп и Рон ДеСантис, два лидера республиканцев в опросах по баллотированию на пост президента США в 2024 году, заявили, что защита Украины не является жизненно важным интересом США. Это деморализует Киев и поощрит Владимира Путина поверить в то, что время на его стороне.

Трамп, давний поклонник Путина, последовательно скептически относился к поддержке Украины со стороны США и предполагал, что мог бы выступить посредником в мирном соглашении, предусматривающем отказ Украины от части территорий. Ранее ДеСантис пытался уклоняться от ответов на вопрос об Украине, но его новые комментарии, по всей вероятности, еще больше сместят настроения в Республиканской партии в сторону отказа от поддержки Украины.

Оба политика ответили на вопросы анкеты Такера Карлсона, ведущего прайм-тайм телеканала Fox News, опубликовавшего ответы в Твиттере.

ДеСантис, губернатор Флориды, заявил, что США не должны "еще больше втягиваться" в российско-украинскую войну.

Трамп, бывший президент, лидирующий в рейтингах, сказал, что война в Украине не является жизненно важным интересом США, "но она важна для Европы... именно поэтому Европа должна платить гораздо больше, чем мы, или на равных".

Эти заявления прозвучали в момент военного клинча, когда ни одна из сторон не смогла добиться значительных прорывов на поле боя. Украина надеется выйти из тупика этой весной, но неясно, имеет ли она достаточно оружия и опытных солдат для достижения своих целей.

Аналитики говорят, что чем дольше идет война, тем больше шансов у Путина, поскольку западные сторонники Киева устают от расходов, а большая численность населения России становится все более важным фактором.

Карлсон Де Сантис сказал: "Хотя США имеют много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи китайской коммунистической партии - дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не один из них".

ДеСантис также обвинил Джо Байдена в предоставлении Украине "виртуального пустого чека" и сказал: "Несомненно, нашей целью должен быть мир. США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине проводить наступательные операции за пределами своих границ".

Байден заявил, что американские войска не будут развернуты (в Украине, - ред.), и не поощрял Киев выходить за рамки попыток выгнать своих оккупантов.

"Истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия не должны... быть в повестке дня", - сказал ДеСантис. "Эти шаги могут явно подтолкнуть Соединенные Штаты ... к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Этот риск неприемлем".

Губернатор также заявил, что "политика "смены режима" в России (без сомнения, популярная среди внешнеполитических интервенционистов в Вашингтоне) значительно повысила бы ставки в конфликте, сделав применение ядерного оружия более вероятным".

За исключением неожиданного заявления Байдена год назад о том, что Путин "не может оставаться у власти", администрация была непоколебима в том, что не стремится к смене режима.

В своем ответе Карлсону Трамп заявил: "Россия точно не совершила бы рейд и нападение на Украину, будь я вашим президентом".

Характерно, что он сформулировал свои политические рецепты в финансовых терминах, утверждая, что США были обмануты своими европейскими союзниками. За четыре года пребывания у власти Трампа регулярно обвиняли в подхалимстве по отношению к Владимиру Путину, президенту России.

В то время как республиканцы в Сенате широко поддерживают военную поддержку Украины со стороны США, все большая группа ультраправых представителей в Палате представителей призывает к ее прекращению. Своим выступлением ДеСантис стал на эту сторону в ожесточенных дебатах внутри своей партии.

Дуглас Лондон, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, предположил, что эти замечания могут быть тактическими.

"Отрицание ДеСантисом войны России в Украине как жизненно важного интереса США приведет к тому, что кремлевские кибер-дезинформационные инструменты усилят его месседж, зарядят его сторонников и еще больше посеют раскол в Америке", - написал Лондон в Твиттере.

Марк Хертлинг, генерал в отставке и аналитик CNN по вопросам национальной безопасности, сказал: "Меня учили, и я верю, что внутренняя и международная политика США определяется, прежде всего, ценностями нашей нации. Независимость, суверенитет, уважение индивидуальных свобод и прав, верховенство права, достоинство других людей... Вот почему мы помогаем Украине".

Характеристика ДеСантисом российского вторжения в Украину как "территориального спора" вызвала особо яростный спор.

Саймон Розенберг, деятель Демократической партии и социолог, сказал, что "умиротворение Путина со стороны республиканцев стало одной из самых темных страниц во всей американской истории. ДеСантис снова повторяет слова Кремля, зарабатывая баллы на Украине".

Другие кандидаты и потенциальные кандидаты также ответили на вопросы Карлсона.

Бывший вице-президент Майк Пенс процитировал Рональда Рейгана, когда говорил о необходимости противостоять России, тем самым присоединившись к Митчу Макконнеллу, лидеру республиканцев в Сенате.

"Я бы сказал, что любой, кто думает, что... Путин остановится на Украине, ошибается", - сказал Пенс.

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, выступила с заявлением в поддержку продления военной поддержки Украины.

"Цель России – захватить всю Украину с помощью военной силы. Наша задача – помочь украинцам не допустить этого", - заявила Хейли во вторник.

Билл Кристол, консервативный критик Трампа, спросил: "Будут ли "республиканские интернационалисты и фракция ястребов в классе доноров партии" поддерживать таких кандидатов, как Пенс, Хейли или Кристи, теперь, когда ДеСантис присоединился к команде Такера в отношении Украины? Или они снова подчинятся и прибегнут к опасной демагогии?"

Переведено с The Guardian