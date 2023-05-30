Решительность Европы и Америки для Украины: Зеленский побеседовал с канцлером ФРГ Шольцом и встретился с делегацией Атлантического совета
Зеленский с Шольцом обсудили ситуацию и помощь ПВО, а с делегацией Атлантического совета – авиационную коалицию и лидерство свободы и демократии
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Поблагодарил за уже предоставленные Украине системы ПВО, то есть за уже спасенные Германией жизни наших людей. Обсудили и в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество безопасности. Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся уже очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения. И я спасибо Олафу, господину канцлеру, за его личную решительность, которая во многом становится решительностью всей Европы", - отметил президент.
Также он рассказал, что встретился сегодня с делегацией одного из ведущих мировых аналитических центров, американского Атлантического совета. Хороший, полезный разговор для защиты общих ценностей, всех в мире ценящих свободу.
"Проинформировал представителей Атлантического совета о наших основных оборонных потребностях на данный момент, в настоящее время в противостоянии. Мы обсудили шаги, приближающие создание новой авиационной коалиции. Мы неизменно приближаемся к этому результату – к получению нашими воинами современных истребителей. И я благодарю весь народ. Соединенных Штатов, каждого и каждого в политическом сообществе, кто нас поддерживает, благодарю лично Президента Байдена и обеих партий Конгресса.
Сейчас именно в Украине, на нашей земле, в нашем небе решается, сохранят ли свобода и цивилизованность – глобальное лидерство в этом веке. Решается нами вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Благодарю всех в мире, кто помогает!", - добавил Владимир Зеленский.
- Напомним, также во вторник, 30 мая, Владимир Зеленский встретился с представителями оборонной компании ВAE Systems, производящей танки Challenger, и обсудил размещение производства их продукции в Украине.
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