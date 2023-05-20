Решимость Запада не вести переговоры с Путиным усилилась, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Политолог прокомментировал интерес Кремля в дополнительных переговорщиках со стороны третьих сторон.

"Кремль отчаянно нуждается во вмешательстве переговорщиков, потому что понимает, что проигрывает войну. Сейчас Путин бьется не за победу над Западом. Напомню, война началась с его ультиматума Западу: забирайте свои манатки и вон отсюда на линию Батыя - Джугашвили, как я ее называю. Война проиграна, Путин бьется сейчас за свою власть и жизнь, ему крайне нужно какое-то соглашение, чтобы продать своему глубинному народу как почетную ничью. Поэтому такая безумная активность на всех фронтах", - отметил Пионтковский.

Андрей Пионтковский отметил, что Запад не подвергся давлению Путина.

"Официальная позиция Большой семерки, Запада остается той же: никаких переговоров с Путиным, пока он не согласится уйти со всех оккупированных территорий Украины. Это четко сказал Байден на крыльце Белого дома во время встречи с Макроном. И эта позиция Запада не изменилась. Наоборот, триумфальный визит Зеленского в Европу показывает, что эта решимость Запада, не вести переговоры с Путиным, пока он не согласится на полный выход с оккупированных территорий, только усилилась и поддерживается сейчас более решительными действиями по поставкам вооружений Украине", - подытожил политолог.