Решимость Запада не вести переговоры с Путиным усилилась, - Пионтковский
Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что Путин сражается сейчас за свою власть и жизнь, поэтому ему крайне нужно какое-то соглашение
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Политолог прокомментировал интерес Кремля в дополнительных переговорщиках со стороны третьих сторон.
"Кремль отчаянно нуждается во вмешательстве переговорщиков, потому что понимает, что проигрывает войну. Сейчас Путин бьется не за победу над Западом. Напомню, война началась с его ультиматума Западу: забирайте свои манатки и вон отсюда на линию Батыя - Джугашвили, как я ее называю. Война проиграна, Путин бьется сейчас за свою власть и жизнь, ему крайне нужно какое-то соглашение, чтобы продать своему глубинному народу как почетную ничью. Поэтому такая безумная активность на всех фронтах", - отметил Пионтковский.
Андрей Пионтковский отметил, что Запад не подвергся давлению Путина.
"Официальная позиция Большой семерки, Запада остается той же: никаких переговоров с Путиным, пока он не согласится уйти со всех оккупированных территорий Украины. Это четко сказал Байден на крыльце Белого дома во время встречи с Макроном. И эта позиция Запада не изменилась. Наоборот, триумфальный визит Зеленского в Европу показывает, что эта решимость Запада, не вести переговоры с Путиным, пока он не согласится на полный выход с оккупированных территорий, только усилилась и поддерживается сейчас более решительными действиями по поставкам вооружений Украине", - подытожил политолог.
- 20 мая Зеленский прибыл в Хиросиму, где примет участие в саммите G7.
- Также лидеры G7 в совместном коммюнике пообещали помогать Украине до наступления "справедливого и продолжительного мира"
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