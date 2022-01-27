Решил покончить с холостяцкой жизнью: 41-летний актер Калкин позвал замуж мать своего ребенка
41-летний американский актер фильма "Один дома" Маколей Калкин решил жениться на матери своего ребенка
Об этом сообщает People.
Отмечается, что чувства между ними появились на съемках фильма "Похмелье в Таиланде". Пара встречается уже четыре года.
Как пишет издание, актер сделал предложение руки и сердца 33-летней матери своего сына Бренди Сонг. Сын родился в 2021 году и получил имя Дакота. Но только сейчас родители решились на свадьбу.
Маколей подарил своей любимой кольцо с бриллиантом и отметил, что готов создать полноценную семью.
Следует отметить, что для Калкина это будет второй брак. В 1998 году он уже был женат на актрисе Рэйчел Майнер, но их союз распался. После разрыва с экс-женой актер 20 лет жил холостяком.
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