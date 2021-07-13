Решил ответить "да" на предложение Зеленского возглавить МВД, - Монастырский

Об этом Монастырский заявил после заседания фракции "Слуга народа", сообщает Сегодня.

"Решил ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - так прокомментировал Монастырский предложение о своем назначении.

