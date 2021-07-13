Решил ответить "да" на предложение Зеленского возглавить МВД, - Монастырский
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД
Об этом Монастырский заявил после заседания фракции "Слуга народа", сообщает Сегодня.
"Решил ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - так прокомментировал Монастырский предложение о своем назначении.
- Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Голосование в Верховной Раде по отставке Арсена Авакова состоится 15 июля, заявила нардеп Евгения Кравчук.
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