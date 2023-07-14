Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post.

Россияне заочно и без его ведома объявили Валерия Залужного "военным преступником". Как только он сошел с самолета в Брюсселе – его окружили правоохранители.

"Наставив на него оружие, ему приказали лечь на пол лицом вниз и надели наручники. По словам Залужного, ему хватило минут роуминга на телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО, который в конечном итоге помог обеспечить его увольнению", - пишет Washington Post.

Ситуация вдохновила Валерия Залужного получить степень магистра по международным отношениям в 2020 году, чтобы быть более осведомленным в сфере права.

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им и останусь. И я решил, что должен изучать международные отношения и международное право", – рассказал главнокомандующий ВСУ.