Решения, согласованные на базе Рамштайн, приведут к историческим изменениям, которые в ближайшие недели-месяцы будут материализованы, - Резников

Об этом он сообщил в Facebook.

Резников рассказал, что эта встреча сформировала настоящую военную коалицию, цель которой – не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну.

"Мы рассмотрели три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов", – написал министр.

Первый блок – это создание Консультативной группы по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе и в рамках которой раз в месяц ВСУ будут "сверять часы" с партнерами. Постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

"Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", – говорит Резников.

Второй вопрос – это, по словам Резникова, сдвиги на уровне философии.

"Еще осенью 2021 года, во время назначения на должность министра обороны я акцентировал, что считаю одним из приоритетов своей работы интеграцию Украины в НАТО де-факто. Долгое время мы убеждали партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, которое отвечает стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, которое наконец-то принято. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155-мм", – пишет министр обороны.

По его словам, постепенно эта интеграция обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

"Не буду скрывать – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось, – говорит Резников и добавляет, что в целом "переход" (transition) – это было ключевое слово встречи в Рамштайни. – Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе".

Министр также отмечает, что речь идет не только о поставках оружия и боеприпасах. Много разговоров было о производстве вооружений и военной техники и месте Украины в этих процессах.

Третий вопрос – это конкретные результаты в овладении нашими воинами западным оружием.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, в отношении предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела, а затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, которая управляет. этой САУ. Что произвело соответствующее впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь", – говорит Резников.

По словам министра, общий вывод по итогам собрания на базе Рамштайна, что речь идет теперь о "подлинно исторических изменениях, которые в ближайшие недели – месяцы будут материализованы".