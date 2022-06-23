Об этом информируют на сайте Европейского языкового союза .

"EBU полностью понимает разочарование, вызванное объявлением о том, что песенный конкурс "Евровидение-2023" не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года".

Решение руководствовалось ответственностью ЕВС по обеспечению выполнения условий для обеспечения безопасности и безопасности всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого должно начаться немедленно в стране пребывания", - говорится в сообщении.

Союз сообщает, что около 10 тыс. работников обычно аккредитованы на песенном конкурсе, также ожидается, что приедут еще 30 тыс. поклонников: "Их благополучие – наша главная забота".

По правилам Евровидения место проведения можно перенести в форс-мажорных ситуациях, таких как война.

"В ответ на опросник EBU по безопасности ряд рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование такого крупного мероприятия, включая "серьезный" риск воздушных налетов/атак с самолетов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам, был определен в предоставленной нам украинской оценке", - подчеркнули в союзе.

EBU отмечает, что обратилась за консультацией к стороннему эксперту по безопасности, в которой "четко указывалось, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, были недостаточными для международного публичного мероприятия, а оценка риска происшествия с массовыми жертвами из-за продолжающегося конфликта "высокая"

"Кроме соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине заставляет делегации и участников неохотно приезжать в страну. Мы также отметили комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может продолжаться годы.

"Что касается возможности проведения конкурса в приграничном районе неподалеку от соседней страны, то технические характеристики предлагаемых мест проведения и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям Евровидения", - говорится в заявлении.

Европейский языковой союз отметил, что в течение 2023 года Украину не посещают крупные международные концертные туры.

"Все это способствует общей оценке EBU о том, что с точки зрения безопасности и гарантий эксплуатации необходимых требований к хостингу, изложенных в правилах конкурса "Евровидение", не соблюдено", – добавили в заявлении.