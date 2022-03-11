Решения политиков должны совпадать с настроениями их народов – Зеленский о рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ЕС должен сделать больше для себя и Украины
Глава государства отреагировал на "зеленый свет" на членство для Украины от Европейского Союза в своем видеообращении.
"Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Надо сильнее. Это не то, что мы ждем. Надо, чтобы решения политиков совпадали с настроением европейских народов. Мы же знаем это настроение, и они его знают. Поддержка есть. Не менее 60% "за". И это подавляющее большинство за то, чтобы Украина была частью Европы. И европейцы говорят об этом. Я надеюсь, что они и своим политикам скажут, если они это еще не поняли", – заявил Зеленский.
Он также добавил, что теперь Еврокомиссия должна реализовать конкретные процедуры.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла переломный момент в войне против России. А дальше украинцев ждет только путь к победе.
- Он также отметил, что Россия продолжает уничтожать мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а это значит, что введенных санкций недостаточно и нужны новые.
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