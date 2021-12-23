"Решения по безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины", - Кулеба в разговоре с Боррелем
В четверг, 23 декабря, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным Представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема - ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом - при участии ЕС", - написал глава МИД.
Пресс-центр Европейской службы внешних дел сообщает, что ОБСЕ и ООН являются опорами европейской безопасности, и все вопросы вокруг этой тематики должны опираться на обязательства этих организаций и не приводить к их размыванию. Боррель заверил, что Евросоюз остается приверженным праву каждого государства принимать собственные решения по внешней политике и безопасности.
Во время встречи Боррель также подчеркнул, что ЕС сотрудничает с партнерами по вопросу российских предложений по ситуации с безопасностью. Также он подчеркнул необходимость деэскалации России и полное выполнение Минских договоренностей.
"Высокий Представитель заверил в жесткой поддержке Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массовые последствия и тяжкие расходы", - сообщает пресс-служба.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.
- Кулеба назвал два сценария, по которым будет развиваться российская агрессия против Украины.
- Песков заявил, что говорить о встрече президента России с президентом США Джо Байденом можно будет тогда, когда американская и европейская сторона ответят на "гарантии безопасности".
- 23 декабря стало известно, что США готовы провести встречу с Россией по "гарантиям безопасности" в январе.
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