"Решения по безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины", - Кулеба в разговоре с Боррелем

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема - ситуация безопасности. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом - при участии ЕС", - написал глава МИД.



Пресс-центр Европейской службы внешних дел сообщает, что ОБСЕ и ООН являются опорами европейской безопасности, и все вопросы вокруг этой тематики должны опираться на обязательства этих организаций и не приводить к их размыванию. Боррель заверил, что Евросоюз остается приверженным праву каждого государства принимать собственные решения по внешней политике и безопасности.

Во время встречи Боррель также подчеркнул, что ЕС сотрудничает с партнерами по вопросу российских предложений по ситуации с безопасностью. Также он подчеркнул необходимость деэскалации России и полное выполнение Минских договоренностей.

"Высокий Представитель заверил в жесткой поддержке Европейским Союзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь массовые последствия и тяжкие расходы", - сообщает пресс-служба.