Решения об обучении украинских пилотов еще нет, но вопрос изучаем, - Марк Милли
Решения об обучении украинских пилотов в США и их союзников пока нет, но этот вопрос изучается
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по результатам четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины 20 июля.
"Мы рассматриваем все опции, чтобы подать министру и президенту. Решений на этот счет пока нет. Но изучаем широкое разнообразие опций, чтобы добавить обучение пилотов", — сказал Милли.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что война в Украине будет продолжаться долго.
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