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Решения об обучении украинских пилотов еще нет, но вопрос изучаем, - Марк Милли

21 июля, 2022 четверг
00:27
Мир

Решения об обучении украинских пилотов в США и их союзников пока нет, но этот вопрос изучается

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по результатам четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины 20 июля.

"Мы рассматриваем все опции, чтобы подать министру и президенту. Решений на этот счет пока нет. Но изучаем широкое разнообразие опций, чтобы добавить обучение пилотов", — сказал Милли.

  • Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что война в Украине будет продолжаться долго.
  • Ранее сообщалось, что генерал Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слова Лаврова об "изменении географии" войны.
  • По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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Новости
война с Россией
США
оружие для Украины
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