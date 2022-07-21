Решения об обучении украинских пилотов еще нет, но вопрос изучаем, - Марк Милли

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по результатам четвертой встречи Контактной группы по обороне Украины 20 июля.

"Мы рассматриваем все опции, чтобы подать министру и президенту. Решений на этот счет пока нет. Но изучаем широкое разнообразие опций, чтобы добавить обучение пилотов", — сказал Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что война в Украине будет продолжаться долго.

Ранее сообщалось, что генерал Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс.

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слова Лаврова об "изменении географии" войны.

По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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