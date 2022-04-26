Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Комитете Сената США по иностранным делам поспорил с сенатором, являющимся сторонником нейтрального статуса Украины.



Законодатель считает, что Россия могла напасть на Украину именно потому, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины помог сейчас завершить войну с РФ.



В ответ госсекретарь Блинкен сказал: "Эти решения принимают сами украинцы (по отношению к НАТО. - Ред.). Мы должны сделать, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится участвовать в этих переговорах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb