Решения о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы. Госсекретарь США поспорил с сенатором-сторонником нейтрального статуса Украины
Энтони Блинкен заявил, что США поддержат решение Украины о нейтральности, если оно будет. Однако он подчеркнул, что это будут решать только украинцы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Комитете Сената США по иностранным делам поспорил с сенатором, являющимся сторонником нейтрального статуса Украины.
Законодатель считает, что Россия могла напасть на Украину именно потому, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины помог сейчас завершить войну с РФ.
В ответ госсекретарь Блинкен сказал: "Эти решения принимают сами украинцы (по отношению к НАТО. - Ред.). Мы должны сделать, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится участвовать в этих переговорах.
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