Об этом Матеуш Моравецкий заявил в интервью Corriere della Sera.

На вопрос, стоит ли передавать Киеву самолеты F-16, премьер Польши заявил: "У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решения по НАТО. Пока таких договоренностей нет".

В частности, Матеуш Моравецкий утвердил, что победа над Россией является "одновременно польским и европейским смыслом существования". Он выразил мнение, что одним из условий возвращения России в цивилизованные страны в будущем является ее "депутинизация".