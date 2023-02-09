Решения о передаче боевой авиации Украине за НАТО, но договоренностей пока нет, - премьер Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у Украины есть полная поддержка от страны, однако решение о передаче ВСУ боевой авиации остается за НАТО
Об этом Матеуш Моравецкий заявил в интервью Corriere della Sera.
На вопрос, стоит ли передавать Киеву самолеты F-16, премьер Польши заявил: "У Украины есть наша полная поддержка, в том числе долгосрочная. Польша уже передала Киеву много военной техники. Что касается боевой авиации, то решения по НАТО. Пока таких договоренностей нет".
В частности, Матеуш Моравецкий утвердил, что победа над Россией является "одновременно польским и европейским смыслом существования". Он выразил мнение, что одним из условий возвращения России в цивилизованные страны в будущем является ее "депутинизация".
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