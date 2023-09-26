Решение зернового кризиса пытаются найти в Вильнюсе, - член делегации Николай Княжицкий
Украинская делегация в Литве обсуждает возможности выхода из "зернового кризиса" между Украиной и Польшей, в частности, транспортировку украинского зерна через Польшу на разные мировые рынки
Литва заинтересована в поддержке Украины, - по результатам встреч с президентом Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Викторией Чмилите-Нильсен сообщил член группы межпарламентских связей Верховной Рады Украины с Литовской Республикой Николай Княжицкий.
По его словам, Литва заинтересована в безопасном транзите украинского зерна.
"Это выгодно стране и экономически, потому что транзит украинского зерна будет осуществляться через балтийские порты и политически, ведь Литва заинтересована в поддержке Украины вплоть до нашей победы", - сказал Николай Княжицкий.
Народный депутат также анонсировал продолжение встреч по урегулированию конфликта: "Будем продолжать эти разговоры и на конференциях в рамках Люблинского треугольника через неделю. Надеюсь и верю, что продолжим этот разговор и совместно найдем эффективный механизм".
- 25 сентября о встрече с украинской парламентской делегацией рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он пообещал продолжить политическую поддержку Украины, а также затронул конфликт Украины и Польши, призвав стороны к диалогу.
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