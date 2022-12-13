Об этом сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер в twitter .

По его словам, решение WBA (Всемирной боксерской ассоциации) не помешает бою за звание абсолютного чемпиона мира, поскольку промоутером обоих британских тяжеловесов – Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа – является Франк Уоррен.

"Это не помешает бою Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира. И Фьюри, и Дюбуа продвигаются по Уоррену", - пояснил Коппинджер.

Он также добавил, что Даниэль Дюбуа имеет приоритетное право на встречу с чемпионом WBA перед обязательным претендентом на титул IBF (Международной боксерской федерации) – хорватом Филиппом Хрговичем, поэтому он встретится с победителем боя между украинцем и британцем.

"Дюбуа будет следующим в очереди на обязательную защиту. Существует ротация для объединенных чемпионов и теперь установлено, что он следующий", - отметил Коппинджер.

13 декабря WBA обязала Александра Усика провести защиту чемпионского титула в поединке против Даниэля Дюбуа.

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