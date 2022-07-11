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Главная Мир Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов
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Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов

11 июля, 2022 понедельник
12:07
Мир

Димаш Альджанов, казахстанский политолог, рассказал, что после январских событий в Казахстане общество стало негативно относиться к режиму Токаева, а оказание военной помощи России может оказать давление на слабую легитимность президента Токаева

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Казахстан сейчас находится под давлением. Все прекрасно понимают, что у Казахстана очень узкий коридор, то есть с одной стороны давление стран Запада и санкционный режим, а с другой - евразийское экономическое сообщество, а также ОДКБ и близость России. Соответственно, Казахстан вынужден лавировать ", - объяснил Димаш Альджанов .

Казахстанский политолог отметил, что в Казахстане в большинстве своем проукраинские настроения в обществе, что подтверждает запрет казахстанских властей организовывать мирные протесты и акции в поддержку Украины, чтобы не создавалось представление о дистанцировании Казахстана от России.

После январских событий в Казахстане, общество начало негативно относиться к режиму Токаева, потому что он дал приказ стрелять на поражение без предупреждения и на этом фоне находились российские войска в Казахстане. И если будет принято решение, чтобы в военном плане оказывать какую-либо помощь России, это будет дополнительным давлением на слабую легитимность президента Токаева и, даже, может повлечь за собой серьезные протесты", - отметил Альджанов .

  • Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.
  • 6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.
  • 17 июня Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ЛДНР"
  • 6 июля РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу
  • 8 июля Казахстан выходит из соглашения СНГ о валютном комитете

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Украина
Россия
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