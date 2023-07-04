Решение вернуть довоенное налогообложение бизнеса абсолютно очевидно, - Гетманцев

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Решение о возврате довоенного налогообложения бизнеса, мне кажется, абсолютно очевидно. Мы в начале войны уменьшили налоги, такой режим просуществовал полтора года. Однако за это время мы вошли в другую стадию войны, расходы на армию растут почти ежедневно: формируются новые бригады для наступления, возобновляется оружие бригад, которые уже на фронте, к сожалению, у нас есть потери, это тоже выплаты государства, лечение раненых тоже стоит денег – расходы растут. Государство не может себе позволить дальше продолжать такой льготный режим для бизнеса", - пояснил профессор .

Нардеп добавил, что эти требования содержатся в меморандуме МВФ, также требующем возобновления довоенного налогообложения, поэтому Верховная Рада поддержала законопроект № 8401, вернувший довоенные налоги.

"Финансовая альтернатива возобновлению довоенных налогов используется в полном объеме. Чтобы было понятнее , приведу цифры. Мы сегодня армию финансируем за счет налогов всего на две трети от потребностей, еще одну треть мы заимствуем на внутреннем рынке через облигации, а все остальное, то есть пенсии, медики, педагоги, помощь бизнеса и другие расходы бюджета – это все финансируется нашими партнерами. У нас значительно увеличивается государственный долг. Мы очень благодарны партнерам за беспрецедентную финансовую помощь, а это более $52 млрд с начала войны", - сказал Данило Гетманцев.

Гетманцев отметил, что и требование партнеров по возвращению довоенного налогообложения абсолютно правильно, также справедливо и требование к себе – выплачивать разумную часть из своей прибыли на свое же выживание, финансируя нашу армию.

"Мы ввели налог для бизнеса на 2% с оборота вместо 5%, сейчас речь идет о возврате до 5% или об чрезвычайной системе, если лимит 5% превышается. Если говорить конкретно об этом предложении, то государство получит 1,5 млрд грн прямых поступлений ежемесячно, несмотря на косвенные поступления, также с 1 июля у нас возобновилась ставка на горючее и от этого бюджет получит 20 млрд грн, а это 7-8 бригад, которые можно профинансировать, если эти все деньги сосчитать в вооружение и в нашу способность устоять, так это огромные поступления в бюджет нашей армии. Это обоснованные решения и альтернативы у нас нет сегодня", - подытожил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.