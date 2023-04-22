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Решение Верховного Суда о возвращении акций Полтавского ГОКа – это сигнал для всех об уважении к верховенству права, - топ-менеджер Ferrexpo AG

22 апреля, 2023 суббота
12:00
Новости

Разговор с Вольфрамом Куони, председателем Совета директоров швейцарской компании с активами в Украине

Как вы оцениваете решение Верховного Суда по собственности 40,19% акций Полтавского ГОКа Ferrexpo?

Что ж, мы рады решению Верховного Суда Украины, высшей судебной инстанции в стране. Потому что оно дает осознание того, насколько абсурдным было постановление Северного апелляционного хозяйственного суда. Если задуматься, он постановил, что 40% акций Ferrexpo в ее важнейших активах, ГОК, будут переданы 4 оффшорным компаниям. Мы знаем их названия, но даже не знаем бенефициарных владельцев.

Без всякой компенсации, несмотря на все произошедшее с 2002 года, несмотря на 3,3 миллиарда инвестиций, вложенных в операции компании. И все это суд проигнорировал и сказал: "Нет, нет, вы должны вернуть акции". Почему? Потому что якобы не хватало лицензии какого-нибудь брокера. Хотя НБУ утвердил, что такая лицензия не нужна. Суд этого не принял во внимание.

Это решение было грубым нарушением не только украинского законодательства, но и - что не менее важно - международного права. Украина подписала разные так называемые двусторонние инвестиционные соглашения, например, с Великобританией, Швейцарией, и они предусматривают защиту именно такого типа инвестиций. В этом смысле это было бы нарушением не только украинского, но и опять же международного законодательства и международных обязательств Украины. И в этом смысле я думаю, что это был хороший день и для Украины, и для Ferrexpo.

Что это решение означает для компании?

Это означает, что мы не теряем 40% акций, то есть, мы можем продолжать рассчитывать на поддержку наших акционеров. Мы можем продолжать работать в эти невероятно сложные времена, что мы можем трудоустраивать 10 000 человек, включая подрядчиков. Мы можем в дальнейшем платить налоги, платить рентные платежи, пользоваться разными государственными логистическими объектами. Но главное – мы можем продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины гуманитарной помощью, поддерживать общины. Вот что это значит. В этом смысле было очень важно, чтобы ситуация с акционерным капиталом была совершенно ясна. Для компании нашего размера нормально иметь судебные процессы по определенным вопросам, но в этом случае речь шла о праве собственности на акционерный капитал компании, и поэтому очень важно, чтобы эта неопределенность была устранена.

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Да, я думаю, что это очень важно для многих сотрудников Ferrexpo, людей занимающихся логистикой, гуманитарными вопросами и их зарплаты. А каковы последствия этого решения с точки зрения инвестиционной привлекательности Украины?

Важно понимать, что наша компания – публичная. Мы котируемся на кредитной и фондовой бирже, фактически единственная украинская компания, которая котируется на иностранной бирже.

Что это значит? У нас много международных акционеров. Это не значит, что к нам должны относиться иначе, чем к другим компаниям в Украине, но это означает, что за нашей деятельностью наблюдают многие глаза. Все, что мы делаем, а также то, что делает правительство, находится под пристальным вниманием, за этим внимательно следят, это мониторят. И в нашем случае это акционеры, наши инвесторы, но и наши клиенты. Среди наших клиентов так называемые "синие фишки" в сталелитейной промышленности, такие как US Steel, Nippon Steel и Voestalpine, все из важных стран. Очевидно, что за этим делом также очень внимательно следят политические и дипломатические круги.

В этом смысле важно понимать, что это дело имеет международное значение и за ним внимательно следит международное сообщество. Поэтому сигнал, посланный в случае принятия другого решения, имел бы катастрофические последствия. Поэтому я бы не сказал, что это решение повышает привлекательность Украины, но им удалось избежать катастрофы. И я думаю, что сигнал от Верховного Суда очень важен. Это сигнал для других судов и органов власти, что следует уважать верховенство права и международные обязательства.

Расскажите о значении Ferrexpo для экономики Украины

Цифры говорят сами за себя. Ferrexpo обеспечивает работой 10 000 человек в Полтавской области. С момента выхода на биржу мы уплатили $1,3 млрд. налогов и рентных платежей. С 2007 года мы инвестировали $3,3 млрд в нашу деятельность. И, по-моему, эти цифры впечатляют.

Но не только цифры важны. Ferrexpo – единственная компания, акции которой котируются на бирже, что позволяет нам служить примером для подражания в восстановлении страны. Мы объединяем, я бы сказал, лучшее из обоих миров – первоклассные операционные и инженерные ноу-хау в Украине с международным опытом. То, что мы открыта компания, дает нам доступ к международным финансовым рынкам и можем служить образцом для подражания в восстановлении страны.

Мы внимательно следим за этим процессом. Мы были на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано, посвященной восстановлению, и там много говорили о ГЧП, государственно-частном партнерстве. У Ferrexpo уже есть это все в своем арсенале.

Многие говорят о прозрачности, об управлении. У нас это все есть. И в этом смысле мы считаем, что экономическое значение Ferrexpo выходит за рамки цифр, которые я упомянул, в том числе тот факт, что компания производит 4% от всего украинского экспорта. Но самое важное – та роль, которую мы можем сыграть в качестве примера для подражания в восстановлении страны.

  • Напомним, в 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведения допэмиссий. В частности, компании просили взыскать с Ferrexpo AG в их пользу пакеты акций в размере 12,1378%, 12,1378% и 6,5946% соответственно.
  • После продолжительного судебного разбирательства все претензии были полностью отклонены в 2015 году.
  • В конце 2020 года бывшие акционеры Полтавского ГОКа снова обжаловали соглашение в украинском суде. При этом журналисты выяснили , что Коломойский стоит за четырьмя компаниями, которые отсудили 40% Полтавского ГОКа 20 лет назад
  • Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исков, а Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и принял новое, которым удовлетворил иски частично: признал спорный договор недействительным в обжалованной части, истребовал из владения компании Fеrrexpo AG пакеты акций в пользу компаний Developments Limited, Emsworth Assets Limited и Gilson Investments Limited и обязал депозитарное учреждение зачислить акции на счета указанных компаний, а в остальных исковых требованиях – отказал.
  • 19 апреля Верховный Суд оставил компании Ferrexpo 40% акций Полтавского ГОКа.
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