"Решение уже принято": Кулеба заявил, что США подготовились "перекрыть кислород" экономике РФ

Об этом он рассказал на брифинге, передает РБК-Украина.



"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар...Принципиально то, что решение в Вашингтоне уже принято", - сообщил Дмитрий Кулеба.



Министр отметил, что согласование действий между США и европейскими союзниками – на финишной прямой.



"США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал США ввести санкции против РФ, не дожидаясь вторжения в Украину.

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