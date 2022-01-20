"Решение уже принято": Кулеба заявил, что США подготовились "перекрыть кислород" экономике РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали "разрушающий" для российской экономики пакет санкций
Об этом он рассказал на брифинге, передает РБК-Украина.
"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар...Принципиально то, что решение в Вашингтоне уже принято", - сообщил Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что согласование действий между США и европейскими союзниками – на финишной прямой.
"США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", - добавил глава МИД.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал США ввести санкции против РФ, не дожидаясь вторжения в Украину.
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