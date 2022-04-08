"Решение удалить из цифрового эфира Эспрессо, 5 канал и Прямой выглядит странно, преступно и глупо" - Владимир Якимец "Пиккардийская терция"
Художественный руководитель вокальной формации "Пиккардийская Терция" Владимир Якимец записал видеообращение, в котором назвал решение отключить информационные телеканалы Эспрессо, 5 канал и Прямой преступным и глупым
Он призвал вернуть телеканалы в полное информационное пространство.
"Украина сейчас ведет жестокую борьбу за свою Свободу и Независимость. Тем более странно, преступно и глупо выглядит решение изъять из цифрового эфира телеканалы Эспрессо, 5 канал и Прямой. И это первый шаг к наступлению на свободу слова и независимость мнений. Тем более, они никогда не были оппозиционными ни к украинскому народу, ни к государству Украина, а наш враг - циничный жестокий и коварный, поэтому, как никогда, сейчас нужно единство всех людей и всех медиа.
Поверните полное информационное поле 5 канал, Эспрессо и Прямой! Поскольку и на этом фронте нам нужна каждая боевая единица, которая будет приближать скорейшую победу Украины.
Слава Украине!" - говорится в обращении.
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