"Решение удалить из цифрового эфира Эспрессо, 5 канал и Прямой выглядит странно, преступно и глупо" - Владимир Якимец "Пиккардийская терция"

Он призвал вернуть телеканалы в полное информационное пространство.



"Украина сейчас ведет жестокую борьбу за свою Свободу и Независимость. Тем более странно, преступно и глупо выглядит решение изъять из цифрового эфира телеканалы Эспрессо, 5 канал и Прямой. И это первый шаг к наступлению на свободу слова и независимость мнений. Тем более, они никогда не были оппозиционными ни к украинскому народу, ни к государству Украина, а наш враг - циничный жестокий и коварный, поэтому, как никогда, сейчас нужно единство всех людей и всех медиа.



Поверните полное информационное поле 5 канал, Эспрессо и Прямой! Поскольку и на этом фронте нам нужна каждая боевая единица, которая будет приближать скорейшую победу Украины.



Слава Украине!" - говорится в обращении.



4 апреля концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.