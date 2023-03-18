Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с журналистами в Белом доме, пишет The New York Times .

"Я думаю, что это (ордер МКС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - отметил Байден.

Далее президент США подчеркнул, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом он отметил, что США не являются членом МКС.