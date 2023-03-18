Решение суда об ордере на арест Путина оправдано – это "очень сильная позиция": Байден
Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления
Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с журналистами в Белом доме, пишет The New York Times .
"Я думаю, что это (ордер МКС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - отметил Байден.
Далее президент США подчеркнул, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".
При этом он отметил, что США не являются членом МКС.
- Напомним, в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное