Решение суда о работе комиссии поможет активнее привлекать правоохранителей к установлению порядка в Киево-Печерской лавре, - представитель ПЦУ
Решение Хозяйственного суда о запрете препятствования работе комиссии по приеме-передаче госимущества Киево-Печерской лавры позволит привлекать правоохранительные органы к защите имущественных и общественных прав ПЦУ
Об этом сообщил спикер ПЦУ митрополит Евсратий (Заря) в эфире Эспрессо.
Митрополит подчеркнул, что представители УПЦ МП продолжают физически препятствовать работе комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской Лавры.
"Они продолжают пользоваться имуществом, на которое не имеют никакого права. Более того, всячески препятствуют представителям государства выполнять свои обязанности. То, что мы имеем в виде решения суда, дает больше правовых инструментов для государства более активно защищать права как имущественные, так и собственно позицию государственную и общественную", – сказал митрополит.
Спикер ПЦУ подчеркнул, что привлечение правоохранительных органов будет способствовать работе комиссии и позволит привлечь нарушителей к ответственности.
- 25 апреля Хозяйственный суд Киева постановил обеспечить нормальную работу комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры.
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