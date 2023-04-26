Об этом сообщил спикер ПЦУ митрополит Евсратий (Заря) в эфире Эспрессо.

Митрополит подчеркнул, что представители УПЦ МП продолжают физически препятствовать работе комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской Лавры.

"Они продолжают пользоваться имуществом, на которое не имеют никакого права. Более того, всячески препятствуют представителям государства выполнять свои обязанности. То, что мы имеем в виде решения суда, дает больше правовых инструментов для государства более активно защищать права как имущественные, так и собственно позицию государственную и общественную", – сказал митрополит.

Спикер ПЦУ подчеркнул, что привлечение правоохранительных органов будет способствовать работе комиссии и позволит привлечь нарушителей к ответственности.