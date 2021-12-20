"Решение суда не окончательное": ОПУ о блокировании конкурса на руководителя САП

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что не видят оснований для затягивания конкурса на руководителя САП и уже сейчас можно утверждать, что пятый завершающий этап избрания "может и должен состояться вовремя".

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого у комиссии есть все необходимые возможности", - говорится в заявлении.

Также в ОП добавили, что конкурсный отбор проходил в соответствии с действующим украинским законодательством.