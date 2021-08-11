Решение снизить цену на э/э для части населения - плохое, за это заплатит промышленность, - Святослав Павлюк
Правительство снизило цену на электроэнергию для потребителей, которые потребляют до 250 кВт в месяц, это плохое решение
Такую позицию высказал Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".
"Я бы обратил внимание на то, что стоимость электроэнергии на оптовых рынках составляет 1,70 - 2,30 грн / кВт-час. То есть стоимость электроэнергии как товара значительно выше. Это значит, что мы и дальше будем дотировать за счет промышленности и атомной генерации. По моему мнению, это абсолютно паршивое решение", - сказал Павлюк.
Он утверждает, что потребители все равно заплатят за разницу в цене на электроэнергию.
Если сейчас промышленность и небытовые потребители платят где-то в пределах 3-3,40 грн грн / кВт-час, то я слышал сообщение о том, что они уже с сентября могут получить 4,50 грн / кВт-час. То есть уже есть прайсы, которые выставлялись бизнеса на этом уровне ", - добавил он.
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Кабмин снизит тариф на электроэнергию до 1,44 грн / кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,86 грн / кВт для всех, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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