Решение снизить цену на э/э для части населения - плохое, за это заплатит промышленность, - Святослав Павлюк

Такую позицию высказал Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".

"Я бы обратил внимание на то, что стоимость электроэнергии на оптовых рынках составляет 1,70 - 2,30 грн / кВт-час. То есть стоимость электроэнергии как товара значительно выше. Это значит, что мы и дальше будем дотировать за счет промышленности и атомной генерации. По моему мнению, это абсолютно паршивое решение", - сказал Павлюк.

Он утверждает, что потребители все равно заплатят за разницу в цене на электроэнергию.

Если сейчас промышленность и небытовые потребители платят где-то в пределах 3-3,40 грн грн / кВт-час, то я слышал сообщение о том, что они уже с сентября могут получить 4,50 грн / кВт-час. То есть уже есть прайсы, которые выставлялись бизнеса на этом уровне ", - добавил он.