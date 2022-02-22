Решение России признать "Л/ДНР" противоречит Уставу ООН, - Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что решение Российской Федерации признать независимость "Л/ДНР" противоречит принципам и Уставу организации
Об этом шла речь на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.
В свою очередь, заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло сказала: "Мы выражаем большое сожаление по поводу этого решения, которое рискует иметь региональные и международные последствия. Также сожалеем в связи с решением России направить на восток Украины военнослужащих, которые как утверждается, будут выполнять там миротворческую миссию".
В ООН выразили встревоженность из-за обстрелов вдоль линии столкновения на Донбассе. Дикарло отметила, что мониторинговая миссия ОБСЕ с 18 по 20 февраля зафиксировала 3231 нарушение режима прекращения огня.
"Мы призываем все стороны направить усилия на прекращение боевых действий и избегать заявлений и действий, которые могут усугубить ситуацию", - сообщила она.
Дикарло отметили, что ООН заявляет о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
"Риск глобального конфликта реален, и во что бы то ни стало необходимо его предотвратить. Генсек готов работать над урегулированием этого кризиса", - добавила она.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ
- Украина созывает Совбез ООН по признанию Россией "Л/ДНР".
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