Решение России признать "Л/ДНР" противоречит Уставу ООН, - Гутерреш

Об этом шла речь на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

В свою очередь, заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло сказала: "Мы выражаем большое сожаление по поводу этого решения, которое рискует иметь региональные и международные последствия. Также сожалеем в связи с решением России направить на восток Украины военнослужащих, которые как утверждается, будут выполнять там миротворческую миссию".

В ООН выразили встревоженность из-за обстрелов вдоль линии столкновения на Донбассе. Дикарло отметила, что мониторинговая миссия ОБСЕ с 18 по 20 февраля зафиксировала 3231 нарушение режима прекращения огня.

"Мы призываем все стороны направить усилия на прекращение боевых действий и избегать заявлений и действий, которые могут усугубить ситуацию", - сообщила она.

Дикарло отметили, что ООН заявляет о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Риск глобального конфликта реален, и во что бы то ни стало необходимо его предотвратить. Генсек готов работать над урегулированием этого кризиса", - добавила она.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb