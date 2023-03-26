Решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси нарушает весь корпус международных договоренностей о его нераспространении, – Арсений Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк.

"С полным цинизмом на "голубом глазу" Путин анонсировал свое очередное преступление сразу после совместного заявления глав России и Китая о недопущении распространения ядерного оружия в другие государства. Оба деятеля называют друг друга друзьями. Оба договорились беречь эту неувядаемую дружбу", - отметил он на странице в Facebook.

"Знал ли лидер Китая Си о намерениях своего друга Путина? Получило ли это решение благословение Китая и теперь сводит на нет все декларативные мирные инициативы лидера Си? Если лидер Китая не знал о таком намерении, то как он оценивает теперь приятельство с военным преступником, который никогда не придерживается слова, а готов в любой момент нанести коварный удар даже самому Китаю?" – добавил он.

По словам Яценюка, решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – это плевок как в мирные декларации Пекина, так и на усилия международного сообщества по прекращению российской агрессии: "Украина ожидает от Китая осуждения таких действий. Но такое осуждение должен сделать и весь цивилизованный мир ", – подчеркнул он.

"Опасность от действий России растет. Ядерная агрессия Путина перешла на новый уровень. Все, кто молча проглотит этот шаг, будут нести свою ответственность за возможный ядерный катаклизм", – заявил Арсений Яценюк.