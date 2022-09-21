Об этом сообщает The Guardian .

По его словам, Путин нарушил собственное обещание не проводить мобилизацию и подтвердил такими действиями, что вторжение РФ в Украину проваливается.

"Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение проваливается. Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество является единственным, а Россия становится глобальной парией", - сказал Воллес.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала псевдореферндумы и мобилизацию в РФ признаком слабости и провала.

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