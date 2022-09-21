Решение Путина о мобилизации доказывает, что Украина побеждает в этой войне, - министр обороны Британии Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной
Об этом сообщает The Guardian .
По его словам, Путин нарушил собственное обещание не проводить мобилизацию и подтвердил такими действиями, что вторжение РФ в Украину проваливается.
"Нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение проваливается. Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество является единственным, а Россия становится глобальной парией", - сказал Воллес.
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