Решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС, - премьер Латвии

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По его словам, необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского Союза, усилив тем самым санкции против России.

Ранее стало известно, что председательствующая в ЕС Чехия объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post также призвал Запад запретить въезд всем гражданам России. Он заявил, что это один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".

Эстония и Финляндия уже обратились в другие страны-члены ЕС с просьбой прекратить выдачу россиянам туристических виз. В четверг к этому призыву присоединился и Сейм Латвии, признав Россию поддерживающим терроризм государством.

Латвия объявила о приостановлении выдачи виз гражданам России и Белоруссии на прошлой неделе, а в четверг Эстония объявила о том, что за некоторыми исключениями останавливает выдачу виз гражданам России.

Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, уже на следующий день после вторжения России в Украину.

11 августа Канцлер Германии Шольц выступил против общего запрета на въезд россиянам в ЕС. Он не считает оправданным введение карательных мер против всех россиян. "Это война Путина. И потому мне тяжело с этой идеей", - сказал он.

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