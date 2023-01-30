Решение предоставить Украине танки – это ответ на эскалацию со стороны РФ, а не наоборот, - представитель Еврокомиссии
Решение предоставить Украине танки не повлекло за собой эскалацию, а было реакцией на обострение конфликта со стороны РФ. Евросоюз помогает Украине защитить себя
Об этом на брифинге 30 января в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано, передает Интерфакс-Украина.
Политика спросили, не повлекло ли решение о поставках танков Украине эскалацию ситуации.
"Прежде всего, решение поставить танки Украины было мотивировано решимостью Европейского Союза помочь Украине себя защитить в свете увеличения эскалации Россией. Это - ответ на эскалацию со стороны России, которая почти год с начала незаконного и неоправданного захвата Украины убивает людей, гражданских, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие, использует энергию как оружие - они (россияне, - ред.) используют как оружие все, что они могут, чтобы сломить Украину.. Европейский Союз должен помочь Украине защитить себя", - заявил Стано.
Представитель Еврокомиссии отметил, что Украина "защищает свою независимость, свою территорию, свой народ перед агрессией, направленной на разрушение страны и государства, как об этом заявил Путин".
"Это (решение поставить танки, - ред.) не эскалация, но ответ на эскалацию давления и кровопролития против гражданских и гражданских целей в Украине", - подчеркнул он.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
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