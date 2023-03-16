Решение по делу Константина Жеваго объявят 30 марта
Суд французского города Шамбери сегодня, 16 марта, провел заседание по делу бизнесмена и мецената Константина Жеваго
Об этом сообщила корреспондентка Эспрессо во Франции.
Заседание длилось около двух часов. Судья выслушала сторону защиты и представителей прокуратуры и заявила, что решение будет объявлено 30 марта.
Константин Жеваго подчеркнул, что доверяет французской системе правосудия и убежден в справедливом решении.
"Мы выслушали все аргументы и стороны защиты, и французской прокуратуры, представлявшей украинскую сторону. Суд рассмотрит аргументы обеих сторон и, безусловно, вынесет справедливое решение", - сказал предприниматель после судебного заседания.
Напомним, ГБР обвиняет Константина Жеваго в растрате чужих средств. По заключению следователей, в 2007-2014 годах банк "Финансы и Кредит" выступил поручителем по нескольким кредитам перед иностранными банками. Фирмы, получившие эти кредиты, регулярно их обслуживали, и у банков не было никаких претензий. Но в 2015 году НБУ неожиданно для всех ввел в "Финансы и Кредит" временную администрацию. Поэтому иностранные банки перестраховались и принудительно списали средства из банка "Финансы и Кредит" в качестве поручителя. В этом списании средств ГБР обвинило Константина Жеваго как бенефициарного собственника банка "Финансы и Кредит". Юристы отмечают, что списание средств произошло уже после введения Нацбанком временной администрации. В то время назначенный акционерами менеджмент банка был отстранен от управления банком, тогда как сам Жеваго не являлся должностным лицом. Поэтому отвечать за списанные с банка средства должны те, кто в то время управлял банком и должен был предотвратить, а это Фонд гарантирования вкладов и назначенная им временная администрация. 5 января в суде города Шамбери во Франции рассматривалось ходатайство Офиса генпрокурора и ГБР по делу Константина Жеваго. Суд постановил назначить подробное рассмотрение и снял с Жеваго все ограничения после внесения залога. Впоследствии по просьбе французского прокурора судебные заседания переносились дважды.
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