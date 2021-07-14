Решение относительно Тупицкого будет оспариваться в Верховном суде, - ОПУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного Суда. Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформы", - говорится в сообщении .

В пресс-службе отметили, что это решение Верховного Суда "с особым цинизмом принято в день принятия Верховной Радой Украины законопроекта № 5068 об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования за предложения Президента Украины к законопроекту № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей".



"Поддержкой таких законодательных актов народные депутаты Украины дали старт фундаментальной судебной реформе в нашей стране, которая обеспечит верховенство права и принцип справедливости для всех наших граждан. Считаем это решение, принятое в интересах Тупицкого А. Н., подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда ", - говорится в сообщении.

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.