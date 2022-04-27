Об этом Виталий Портников сказал в рамках онлайн-дискуссии "Свобода медиа во время агрессии России против Украины", проходившей в первый день Международной трехдневной конференции "После войны: переосмысление будущего гражданского общества".



"Когда мы говорим об отключении трех телевизионных каналов, не находящихся в одной политической группе с теми телевизионными олигархическими каналами, которые объединились в единый марафон, то мы не говорим о каком-либо решении, которое принято на уровне соответствующих регулирующих органов. Они, в принципе, должны были (согласно постановлению СНБО) принимать решение об участии/неучастии этих каналов в едином марафоне, регламенте их эфирного вещания и т. п. Прямой, 5 канал и Еспресо отключены от цифрового вещания просто решением чиновника в Концерне радио и телевидение. Он даже не отвечает за свое решение, не говорит, что он его принял, не объясняет, почему он его принял. И это точно никак не связано со свободой слова.Это связано со злоупотреблением властью. И в военное, и в мирное время за такие вещи должна быть уголовная ответственность. В том числе и для оправдывающих действия этого чиновника, но наряду с этим не желающих взять на себя ответственность за принятие таких решений", – отмети ил Портников.



Он напомнил, что нет ни решения Национального совета по телевидению и радиовещанию, с которым можно было бы полемизировать по поводу отключения каналов из цифровой сети Т2, ни соответствующего решения СНБО.



"Есть только решение, которое заключается в том, что Совет по национальному телевидению и радиовещанию должен решить регламентно, какие каналы участвуют в телемарафоне. Поэтому, в принципе, не существует никакого решения, на которое мы могли бы опираться или апеллировать к нему. Я вас уверяю, что военное положение – это не повод для нарушения закона, это не повод для произвола и неуважения к законодательству страны, которую власть обязана защищать, потому что защита страны – это уважение к законодательству, и никакие политические мотивации не могут изменить этого простого факта. Я не думаю, что мы сейчас обсуждаем в случае с Еспресо, 5 каналом и Прямым вопрос о свободе слова. Это не история о свободе слова. Это история о злоупотреблении законом", – подчеркнул журналист.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифровой сети Т2. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция, в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы Еспресо, 5 канал и Прямой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb