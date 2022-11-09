Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На самом деле, об отступлении россиян с правого берега Днепра и Херсона было понятно еще в июле. И это наконец дошло до российских генералов. Конечно, я считаю, что решение об отступлении российских войск принял именно Путин, а не Шойгу с Суровикиным. Они никогда не решились бы объявить такое решение. Путину докладывали катастрофическую ситуацию с логистикой. Поэтому соответствующее решение было принято", - пояснил Самусь.

Военный эксперт подчеркнул, что на правом берегу Днепра находится крупная группировка российских войск.

"Если бы россияне хотели сохранить свою группировку на правом берегу Днепра и в Херсоне, то сделали бы это еще в июле. А так они потеряли огромное количество личного состава. Поскольку на правом берегу Днепра находилась и находится огромная группировка российских войск", - добавил он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что у российских оккупантов начался обвал всей линии фронта на правом берегу Днепра

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