Решение об отступлении российских войск из Херсона принял Путин, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт Михаил Самусь убежден, что решение об отступлении российских войск с правого берега Днепра и Херсона принимал лично Путин
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На самом деле, об отступлении россиян с правого берега Днепра и Херсона было понятно еще в июле. И это наконец дошло до российских генералов. Конечно, я считаю, что решение об отступлении российских войск принял именно Путин, а не Шойгу с Суровикиным. Они никогда не решились бы объявить такое решение. Путину докладывали катастрофическую ситуацию с логистикой. Поэтому соответствующее решение было принято", - пояснил Самусь.
Военный эксперт подчеркнул, что на правом берегу Днепра находится крупная группировка российских войск.
"Если бы россияне хотели сохранить свою группировку на правом берегу Днепра и в Херсоне, то сделали бы это еще в июле. А так они потеряли огромное количество личного состава. Поскольку на правом берегу Днепра находилась и находится огромная группировка российских войск", - добавил он.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
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