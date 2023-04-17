Решение о запрете импорта зерна из Украины связано с парламентскими выборами в Польше, - замглавы Всеукраинского аграрного совета
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что решение Польши о запрете импорта и транзита украинского зерна связано с подготовкой к парламентским выборам
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Решение Польши о запрете импортировать зерно из Украины достаточно серьезная проблема. Поскольку у нас еще есть большое количество остатков зерна, которые мы должны экспортировать. К тому же следует учитывать, что зерновое соглашение работает сейчас нестабильно. Поэтому импорт зерна через такие страны, как Польша, Румыния, Болгария и Венгрия, достаточно важным", - пояснил Марчук.
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета отметил, что решение о запрете импорта украинского зерна вызвало волну возмущения в Украине
"Своеобразный демарш Польши, когда они заявили, что не только прекращают закупать украинскую продукцию, но и запрещают осуществлять экспорт через собственную территорию, вызвал волну возмущения. Мы ведь имели встречи на уровне президентов и профильных министерств и у нас были заверения, что транзит импорт украинского зерна будет работать. Однако мы также знаем и об определенных политических моментах, которые происходят в этой стране. В частности, решение о запрете импорта украинского зерна связано с подготовкой к парламентским выборам. Сельский электорат перегрет этим вопросом и поэтому было принято такое решение", - добавил он.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом.
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