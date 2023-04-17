Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Решение Польши о запрете импортировать зерно из Украины достаточно серьезная проблема. Поскольку у нас еще есть большое количество остатков зерна, которые мы должны экспортировать. К тому же следует учитывать, что зерновое соглашение работает сейчас нестабильно. Поэтому импорт зерна через такие страны, как Польша, Румыния, Болгария и Венгрия, достаточно важным", - пояснил Марчук.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета отметил, что решение о запрете импорта украинского зерна вызвало волну возмущения в Украине

"Своеобразный демарш Польши, когда они заявили, что не только прекращают закупать украинскую продукцию, но и запрещают осуществлять экспорт через собственную территорию, вызвал волну возмущения. Мы ведь имели встречи на уровне президентов и профильных министерств и у нас были заверения, что транзит импорт украинского зерна будет работать. Однако мы также знаем и об определенных политических моментах, которые происходят в этой стране. В частности, решение о запрете импорта украинского зерна связано с подготовкой к парламентским выборам. Сельский электорат перегрет этим вопросом и поэтому было принято такое решение", - добавил он.