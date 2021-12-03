Решение о вступлении Украины в НАТО принимает Альянс, а не Россия, - Белый дом
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вступление Украины в НАТО зависит от решения стран Альянса, а не мнения Кремля
Об этом она сообщила во время брифинга.
"Решение о том, кто является членом Альянса, принимают страны НАТО, а не Россия", - подчеркнула Псаки, комментируя заявления о недопустимости вступления Украины в блок.
- 25 ноября в Кремле заявили о проведении новых "красных линий", если Украина вступит в НАТО.
- На встрече в Риге главы МИД стран НАТО обсудили военную активность РФ на границе Украины.
- Владимир Путин заявил, что расценивает появление новейших вооружений в Украине как нарушение "красных линий".
- Впоследствии Путин потребовал начать переговоры по установлению юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
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