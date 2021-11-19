Решение о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, - Резников

Об этом Алексей Резников сказал в ходе общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, передает РБК-Украина.



"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодняшний день принятие такого решения на повестке дня не стоит", - заявил министр.



В то же время Резников подчеркнул, что Украина не должна забывать о предписаниях Конституции и о том, что вступление в Альянс является целью государства. По его словам, это вопрос не только безопасности, но и развития демократии и экономики.



Министр также добавил, что украинцам нужно продолжать реформы и быть готовыми к вступлению в НАТО в любой момент.



"НАТО не военный союз, это вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов. Поэтому наша задача - делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - отметил Резников.

Напомним, в четверг, 18 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.



