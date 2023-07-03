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Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый

3 июля, 2023 понедельник
21:46
Война с Россией

Вступление в НАТО означает, что Украина распределяет ответственность за европейскую безопасность с другими странами

Такое мнение высказал дипломат Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Вступление Украины в НАТО будет означать, что мы распределяем ответственность за европейскую безопасность с другими странами. Украина не должна самостоятельно все время держать эту оборону. Нам нужно быть вместе в Альянсе. Ключевые решения по вступлению Украины в НАТО будут приниматься в Вашингтоне в следующем году, на юбилейном саммите НАТО", - предположил Чалый.

По словам дипломата, на саммите НАТО в Вильнюсе должно прозвучать заявление о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

"От саммита в Вильнюсе я жду заявления о предоставлении ракет ATACMS и других дальнобойных ракет. Также должен быть сигнал руководству России, что шантаж Кремля не осуществился, и что Украина будет в НАТО в конкретном формате. Не готовы сейчас об этом сказать, перебросьте этот мостик на Вашингтон и снимите все вопросы: формулы, гарантии безопасности переходных периодов, алгоритмы - это все нужно оставить в прошлом. Сейчас вопрос стоит ребром - или да, или нет", - подчеркнул Чалый.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна окажет поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу относительно вступления Украины в НАТО без ПДЧ.






 

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