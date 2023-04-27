Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, передает "РБК-Украина" .

Так, по его словам, возврат доплат всем военным "не дает положительной коннотации разговорам с нашими международными партнерами".

Все участники переговорного процесса понимают, что реализация этого решения "достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках Меморандума с МВФ", говорит Пышный.

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"Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы в конце концов увидим, результат. И уже от того результата будем исходить" , – констатирует глава НБУ.

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Однако в НБУ остаются благосклонными "именно сценарию и именно тех договоренностей, которые были закреплены на уровне Меморандума с МВФ".