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Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ

27 апреля, 2023 четверг
19:34
Экономика

Решение Верховной Рады о возврате доплат всем военным на уровне 30 тыс. грн усложняет переговоры с Международным валютным фондом, поскольку противоречит обязательствам властей

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, передает "РБК-Украина" .

Так, по его словам, возврат доплат всем военным "не дает положительной коннотации разговорам с нашими международными партнерами".

Все участники переговорного процесса понимают, что реализация этого решения "достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках Меморандума с МВФ", говорит Пышный.

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"Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы в конце концов увидим, результат. И уже от того результата будем исходить" , – констатирует глава НБУ.

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Однако в НБУ остаются благосклонными "именно сценарию и именно тех договоренностей, которые были закреплены на уровне Меморандума с МВФ".

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ГСЧС и полицейским.
  • Уже 11 апреля нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль внес в Верховную Раду проект постановления, блокирующий подписание главой парламента и президентом законопроекта о возвращении военнослужащим доплаты в размере 30 тысяч грн.
  • Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным. А Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, отметил, что нужно срочно собрать заседание Верховной Рады, чтобы провалить постановление о блокировании выплат военным.
  • Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение в зависимости от пребывания.
Общество
НБУ
военные силы Украины
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